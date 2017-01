Partida foi válida pela segunda rodada da fase de grupos do Grupo A, na Copa Africana de Nações

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h56 - Futebol

Anfitriões da Copa Africana de Nações, o Gabão segue sem vencer na competição. Nesta quarta-feira, Pierre-Emerick Aubameyang até deixou o dele, mas a seleção empatou em 1 a 1 contra Burkina Faso, no Stade d'Angondjé, em Libreville. A partida foi válida pelo Grupo A.

Com o resultado, o Grupo A segue embolado. Camarões e Guiné-Bissau ainda se enfrentam nesta quarta, às 17h. Na primeira rodada, todas as seleções empataram em 1 a 1.

Aos 23 minutos da primeira etapa, Nakoulma aproveitou a saída do goleiro, ganhou no alto dos defensores e carregou a bola até a área, driblando o adversário e tocando para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para Burkina Faso.

Aos 38, o principal jogador da seleção da casa e até do torneio apareceu. Aubameyang foi derrubado pelo goleiro Kouakou dentro da área e o juiz assinalou a penalidade. O atleta do Borussia Dortmund foi para a cobrança e deixou tudo igual no placar.

Na próxima rodada, o Gabão encara Camarões, às 17h (de Brasília), no domingo. Já Burkina Faso pega Guiné-Bissau, no mesmo dia e horário. Este será o último jogo válido pela fase de grupos.