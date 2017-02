Atriz é casada com sertanejo Michel Teló, está no início do segundo trimestre da gestação de um menino

Por: Quem

Em 17 de fevereiro, 2017 - 19h50 - Celebridades

Thais Fersoza anunciou a segunda gravidez no Instagram. A atriz, de 32 anos, é casada com Michel Teló, com quem tem Melinda, de 6 meses. Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo, ela está no início do segundo trimestre da gravidez de um menino.

"Há exatamente 1 ano atrás (17/02/2016) compartilhamos com vocês uma bênção que recebemos de Deus. Estávamos esperando nossa primeira filha, nossa bebê anjo, nossa Melinda que de tão maravilhosa nos fez desejar dar continuidade a nossa família. Hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vocês que fomos abençoados por Deus (obrigada Senhor!) mais uma vez! SIM!!!!! Estamos grávidos novamente. Melinda vai ganhar um irmãozinho!!!", disse ela.

Em entrevista à QUEM, a atriz tinha adiantado a vontade de ser mãe novamente. "Bate uma vontade de ter mais filho sem dúvida nenhuma. A gente quer ter mais sim e na hora que tiver que ser vai ser."

Assídua nas redes sociais, a atriz não postava fotos do corpo inteiro há algum tempo. A última imagem publicada foi há sete semanas. "Desde que fiquei grávida da Melinda senti muita paz, plenitude e tranquilidade... Acho que talvez isso tenha acontecido pela responsabilidade de saber que eu estava gerando um ser humano dentro de mim. Sempre fui muito ansiosa. Hoje estou menos e vejo as coisas de maneira mais leve. Me sinto mais forte também! Foi muito bom sentir essa modificação em mim mesmo antes de ela nascer", disse ela, que resolveu lançar Nasce Uma Mãe para dividir os vídeos pessoais que tinha feito em sua primeira gravidez.