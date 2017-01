Fernanda Vasconcellos passou do manequim 38 para o 34 em apenas um mês

Em 08 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

Fernanda Vasconcellos tem compartilhado fotos no Instagram mostrando como suas curvas mudaram: em apenas um mês, ela passou do manequim 38 para o 34. Esta semana, durante viagem a Fernando de Noronha, a atriz surpreendeu outra vez, ao exibir o corpo ainda mais magrinho (veja a foto no detalhe). A fisiculturista Gabi Dezan e o nutricionista e doutorando em atividade física Daniel Dezan acompanharam este processo de emagrecimento de Fernanda.

“Não existe preocupação com peso da balança. Afinal, isso não mostra quanto desse peso é músculo e quanto é gordura. Muitas pessoas não acreditam ser possível mudar tanto o físico em apenas 30 dias porque não conseguem fazer dieta sem furo por um período assim.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.