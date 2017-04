MArina Ruy Barbosa fala sobre estreia no cinema brasileiro: “não quero ficar na zona de conforto”

Em 22 de abril, 2017 - 06h00 - Show

Longe das telinhas desde “Justiça”, Marina Ruy Barbosa está gravando seu primeiro filme. A atriz é protagonista de “Sequestro Relâmpago”, filme da diretora Tata Amaral, que está sendo rodado em São Paulo. Ela inclusive se mudou temporariamente para a cidade. Daniel Rocha e Sidney Santiago também estão no elenco da produção. As informações são do portal de notícias G1, da Rede Globo.

“A preparação para o filme está sendo transformadora. Foi muito intensa e suada! Uma ralação que fez valer cada segundo. Gosto de desafios, não quero ficar na zona de conforto”, disse ela.

