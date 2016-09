Nascida na França, Yara Charry passa a sua maior temporada no Brasil por causa da trama: ‘Moraria aqui com muito prazer’

Por: EGO

Em 11 de setembro, 2016 - 14h14 - Celebridades

Uma das revelações de “Velho Chico”, Yara Charry colhe os frutos da visibilidade que a personagem Sophie vem trazendo para sua vida. A atriz, de apenas 19 anos, posou para o EGO e mostrou uma das suas características principais: a delicadeza.

Filha de mãe brasileira e pai francês, Yara, que tem dupla cidadania, nasceu na França, onde vivia com a família até ser convidada para fazer sua estreia na novela. Atualmente, ela passa a sua maior temporada no Brasil e confessa que, apesar de nunca ter feito curso de atuação, pretende continuar na área.

Ainda com sotaque francês, mas falando um português claro, a atriz conta que a entrada na trama foi uma surpresa e que sua ligação com as artes vem de longa data. “A produção de 'Velho Chico' me chamou para fazer um teste, vim para o Brasil e deu tudo certo. Eu sempre tive contato com as artes, fazia aula de violão, de canto e sempre gostei do mundo artístico, mas nunca fiz curso de interpretação, nem teatro. É tudo novo pra mim. Eu adoro fazer a novela”, revela, com entusiasmo.

Brasil ou França?

A mudança na vida de Yara foi mesmo radical. A jovem abriu mão de um curso superior de Marketing na Moda, que iria iniciar em Paris, deixou o país natal e se mudou para Copacabana, no Rio de Janeiro. Antes disso, a atriz só estava acostumada a vir ao Brasil para visitar familiares em datas comemorativas. Questionada sobre em qual país prefere morar, Yara afirma que se sente dividida: “Não tenho preferência entre Brasil e a França. Fico mesma dividida. Na Olimpíada, por exemplo, não sabia pra quem torcer”.

Saudade de casa

Mas se tem alguma coisa que se torna inevitável é a saudade de casa. “Minha mãe veio me acompanhar e deve ficar até o fim da novela. Mas meu irmão ficou lá e sinto muita falta dele. Também tenho saudade da rotina, de estudar e ficar com os amigos”, conta. E por falar em amigos, como será que eles estão vendo a nova fase de Yara? “Alguns assistem pela internet e acham muito legal. Agora eles me enxergam de uma maneira diferente. É bem estanho para eles”, diz ela, que já trabalhava como modelo.

Planos após o fim da novela

A novela, que já está na reta final, não só mudou a rotina da morena como garantiu bastante visibilidade para a vida da jovem: “As pessoas já me reconhecem, eles me chamam de Sophie. O calor humano aqui é muito forte”. No entanto, o futuro ainda é incerto. “Não sei como vai ser depois da novela. Estou aberta a tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Estou estudando algumas propostas. Não me importaria em ficar aqui no Brasil. Moraria aqui com muito prazer. Pretendo ficar nessa área”, avalia.

Racismo

"Velho Chico" aborda um tema delicado: o racismo. E a personagem de Yara se vê no meio disso ao sofrer preconceito vindo de Afrânio (Antônio Fagundes). Na vida real, ela garante que não passou por uma situação parecida. “Não vivi um preconceito tão forte igual ao que a Sophie vivencia. Mas acho muito bom a novela abordar isso. É importante as pessoas se alertarem que existe, sim, preconceito em relação a cor da pele e que muita gente sofre com isso. É difícil entender”, lamenta.

Vida amorosa

Solteira, Yara afirma, por fim, que não deixou nenhum amor em solo francês e que não tem preferência entre brasileiros e franceses na hora de se relacionar. Sobre a possibilidade de um novo romance no Brasil, ela se diverte: “Estamos aí”.