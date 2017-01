Isis Valverde e Marco Pigossi terminaram as gravações da novela "A Força do Querer" no Pará

Por: Eduardo Rocha

Em 13 de janeiro, 2017 - 00h04 - Celebridades

Intensidade. Essa foi a palavra utilizada pela atriz Isis Valverde para definir o que leva da sequência de gravações de cenas em Belém da próxima novela das 21 horas, "A Força do Querer", de autoria de Glória Perez."Eu levo a intensidade do paraense", afirmou a atriz, em entrevista coletiva ontem à noite, na Casa das Onze Janelas, ao lado do ator Marco Pigossi, do diretor Rogério Gomes e da atriz Laíse Câmara, que estreia em novela. E não faltou intensidade na equipe de 140 pessoas nas gravações em solo paraense. "Foi a primeira vez que faço uma personagem paraense e tem sido muito bom, com a vibração das pessoas de Belém", afirmou.

As gravações no Pará, iniciadas no dia 7 deste mês, terminaram ontem. Rogério Gomes destacou que Glória Perez pensou em Belém para a locação das cenas dos personagens Ritinha, uma sereia que mora na vila fictícia de Parazinho, no Pará. "Foi tudo tranquilo. Só tivemos que ter um pouco de paciência com a chuva, mas tudo bem", assinalou.

O ator Marco Pigossi, bem-humorado, destacou que durante a proramação na capital paraense dispôs de dois dias de folga. "Eu fui para Algodoal, um local belíssimo. Comi muito. Nós fomos muito bem recebidos, foi gostoso gravar em Belém", declarou. Foram gravadas cenas no Ver-o-Peso, Basílica Santuário, Icoaraci e Casa das Onze Janelas.

Isis Valverde contou que na vinda para Belém encontrou duas paraenses que lhe ciceroneram e assim ela pôde conviver de perto com pessoas na cidade. Isis disse que também comeu muito. "O peixe é maravilhoso e tomei o açaí, o verdadeiro", declarou. Declarou que aprender a falar "égua" e " tu pensa que eu sou lesa, é?".

Marco Pigossi, que na trama é um camioneiro apaixonado por Ritinha, disse ser muito gostoso o açaí com charque, farinha e peixe. Isis, pela primeira vez em Belém, concordou com ele. Pegossi destacou que houve preocuação dos atores e da própria Glória Perez em atentar para o jeito de falar, da sonoridade do paraense. O processo exigiu pesquisa, trabalho de campo.

Com relação às roupas da personagem Ritinha, a figurinista Natália Durans, destacou que houve pesquisa sobre as roupas utilizadas pelas mulheres paraenses, particularmente no interior do Estado, para se ter a concepção final dos artigos para Ritinha.

Para Isis Valverde, a personagem Ritinha "é uma sereia que ganhou pernas, não distingue o bem do mal". Ritinha se julga uma sereia mas não pratica o sereismo, de quem é adepta a personagem Francineide (de Laíse Câmara). A cauda da sereia Ritinha levou quatro meses para ser confeccionada na Globo. São duas caudas. Uma delas pesa 24 quilos e a outra mais leve, servindo para as cenas nas quais a personagem é carregada.

Sobre as gravações na feira do Ver-o-Peso, Isis Valverde disse que as atividades no local não pararam, mesmo com um pouco de "caos" pelas alterações no funcionamento do entreposto comercial. "Os feirantes e as pessoas fizeram parta das cenas", assinalou Marco Pegossi. A atriz Laíse Câmara elogiou a equipe de trabalho e enalteceu a cultura de Belém, com seus atrativos.