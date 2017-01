Elenco de "A Força do Querer" fala sobre as gravações em Belém

Em 13 de janeiro, 2017 - 07h17 - Belém

Intensidade. Essa foi a palavra usada pela atriz Isis Valverde para definir o que leva da sequência de gravações de cenas em Belém da próxima novela das 21 horas, “A Força do Querer”, de autoria de Glória Perez.

“Eu levo a intensidade do paraense”, afirmou a atriz, em entrevista coletiva ontem à noite (12), na Casa das Onze Janelas, ao lado do ator Marco Pigossi, do diretor Rogério Gomes e da atriz Laíse Câmara, que estreia em novelas. E não faltou intensidade na equipe de 140 pessoas nas gravações em solo paraense. “É a primeira vez que faço uma personagem paraense e tem sido muito bom, com a vibração das pessoas de Belém”, afirmou Isis.

As gravações no Pará, iniciadas no dia 7 deste mês, terminaram ontem. Rogério Gomes destacou que Glória Perez pensou em Belém para a locação das cenas da personagens Ritinha, uma “sereia” interpretada por Isis Valverde e que mora na vila fictícia de Parazinho, no Pará. “Foi tudo tranquilo. Só tivemos que ter um pouco de paciência com a chuva, mas tudo bem”, assinalou o diretor.

O ator Marco Pigossi, bem-humorado, destacou que durante a programação na capital paraense dispôs de dois dias de folga. “Eu fui a Algodoal, um local belíssimo. Comi muito. Nós fomos muito bem recebidos, foi gostoso gravar em Belém”, disse. Foram feitas cenas no Ver-o-Peso, Basílica Santuário de Nazaré, Icoaraci e Casa das Onze Janelas.

Isis Valverde contou que na vinda para Belém encontrou duas paraenses que lhe ciceronearam e assim ela pôde conviver de perto com pessoas na cidade. A atriz disse que também comeu muito. “O peixe é maravilhoso e tomei o açaí, o verdadeiro”, contou. Revelou que aprendeu a falar “égua” e “tu pensas que sou lesa, é?”.

Marco Pigossi, que na trama será um caminhoneiro apaixonado por Ritinha, disse ser “muito gostoso o açaí com charque, farinha e peixe”. Isis, pela primeira vez em Belém, concordou com ele. O ator destacou que houve preocupação dos atores e da própria Glória Perez em atentar para o jeito de falar, da sonoridade do paraense. O processo exigiu pesquisa, trabalho de campo.

Com relação às roupas da personagem Ritinha, a figurinista Natália Durans, destacou que houve pesquisa sobre as roupas utilizadas pelas mulheres paraenses, particularmente no interior do Estado, para se ter a concepção final dos artigos para Ritinha.

Para Isis Valverde, a personagem Ritinha “é uma sereia que ganhou pernas, não distingue o bem do mal”. Ritinha se julga uma sereia mas não pratica o sereismo, de quem é adepta a personagem Francineide (de Laíse Câmara). A cauda da sereia Ritinha levou quatro meses para ser confeccionada na Globo. São duas caudas. Uma delas pesa 24 quilos e a outra mais leve, servindo para as cenas nas quais a personagem é carregada.

Sobre as gravações na feira do Ver-o-Peso, Isis Valverde disse que as atividades no local não pararam, mesmo com um pouco de “caos” pelas alterações no funcionamento do entreposto comercial. “Os feirantes e as pessoas fizeram parta das cenas”, assinalou Marco Pigossi. A atriz Laíse Câmara elogiou a equipe de trabalho e enalteceu a cultura de Belém, com seus atrativos.