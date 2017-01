André Gonçalves se embanana com o idioma em viagem a Nova York

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Muita gente quando viaja prefere apenas exibir apenas o lado bom: passeios, restaurantes e bebidas incríveis. Mas Danielle Winits e André Gonçalves, durante sua estada em Nova York, resolveram fazer diferente e mostraram que nem tudo são flores. No Instagram, a atriz mostrou alguns vídeos divertidíssimos do marido tentando se comunicar em inglês. Em dois deles, André arranca gargalhadas da atriz ao tentar pedir à recepcionista do hotel um adaptador para o carregador do celular. Tudo no melhor estilo Joel Santana.

André Gonçalves também levou uma pequena surra na hora de pedir vinho, mas sem perder o jogo de cintura. Nesse momento, o ator está num restaurante, e tenta explicar ao garçom que gostaria que lhe fosse servida mais uma taça da bebida.

