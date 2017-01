Oportunidade - Paraense Edu Jr. fará cenas entre o Pará e o Rio de Janeiro com Marco Pigossi

Em 05 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O ator paraense Eduardo Moreira Junior estará na novela “A Força do Querer”. A trama, que é escrita por Gloria Perez, vai substituir a atual “A Lei do Amor” e vai apresentar uma história que envolverá as buscas, os sonhos, os interesses e desejos que cada pessoa tem dentro de si. Parte da novela será ambientada no Pará e por isso contará com alguns atores locais, entre eles Edu Jr., como prefere ser chamado o artista.