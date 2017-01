Complicado Gabriel Stauffer comemora personagem em “A Força do Querer”

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

“Quanto mais complicado, melhor”. É com esta premissa que Gabriel Stauffer mergulha no universo de Cláudio, personagem que interpretará em A Força do Querer. Depois de uma participação em Nada Será Como Antes, o ator curitibano viverá um jovem “apaixonado” – como ele mesmo define – na trama escrita por Gloria Perez, com direção artística de Rogério Gomes.

Cláudio será apaixonado por Ivana (personagem de Carol Duarte), uma jovem que se revelará trans homem. “O público pode esperar um cara carismático, leve, divertido e que se apaixona pelo que está fora do padrão. Ele vai fazer de tudo pelo amor e admiração de Ivana, personagem complicada”, adianta.