Intérprete de Santo em 'Velho Chico' foi levado pela correnteza quando tomava banho junto com a atriz Camila Pitanga

Por: Extra

Em 15 de setembro, 2016 - 15h41 - Brasil

O ator Domingos Montagner, que interpreta o personagem principal da novela Velho Chico, na Rede Globo, desapareceu no Rio São Francisco, em Canindé do São Francisco, no Alto Sertão de Sergipe, na tarde desta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pelo coronel da PM Fábio Fonseca Rolemberg.

— Ele estava tomando banho de Rio com a atriz Camila Pitanga quando a correnteza o levou — disse o militar. O ator estaria na região até o próximo domingo (18) participando das gravações da novela.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) estão na região realizando buscas, mas segundo informações preliminares, a região onde ele desapareceu seria de difícil acesso.