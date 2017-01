Atlético-GO se pronunciará em coletiva nesta segunda-feira sobre o assunto. Segundo informações, treinador desapareceu na madrugada de domingo

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h36 - Futebol

O início de temporada do Atlético-GO vem sendo marcado por uma situação dramática. No início da tarde desta segunda-feira, o clube confirmou o desaparecimento do técnico Marcelo Cabo.

De acordo com informações do Portal 730, o treinador, responsável por levar o Dragão ao título da Série B em 2016, foi visto pela última vez no sábado. O celular do técnico está em seu apartamento.

Segundo o auxiliar-técnico Rodolfo Oliveira, Cabo teria saído de casa por volta das 3h da madrugada de sábado para domingo no seu carro, com cartão de crédito. As câmeras de segurança teriam flagrado o momento de sua saída. A ligação mais recente de seu celular foi para o filho.

O Atlético-GO deve manifestar-se oficialmente às 14h30, em seu centro de treinamento, em entrevista coletiva.