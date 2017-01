Os resultados se baseiam no monitoramento de 64 mil pessoas com mais de 40 anos

O Liberal

17 de janeiro, 2017 - Saúde

Usar o sábado e o domingo para cumprir toda a cota de exercícios recomendada para a semana pode ser suficiente para gerar benefícios à saúde, revela um novo estudo. Os resultados se baseiam no monitoramento de 64 mil pessoas com mais de 40 anos na Inglaterra e na Escócia.

Pesquisadores da Universidade Loughborough, na Inglaterra, e da Universidade de Sydney, na Austrália, analisaram a saúde dos participantes e o tempo usado por eles para exercícios durante 18 anos. E concluíram que, independentemente da frequência da prática de exercícios ao longo de uma semana ou de quanto tempo uma pessoa se exercita, os benefícios à saúde são similares desde que sejam seguidos alguns parâmetros.

A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte alerta, porém, sobre alguns riscos para a saúde quando a prática de exercícios físicos é feita apenas aos finais de semana, sem maior regularidade.

Um deles seria para o coração, que não está com o condicionamento cardiorespiratório adequado para a prática de um atividade física intensa. Assim, exercícios como caminhadas mais prolongadas, corridas, futebol ou outros esportes aumentariam em até oito vezes o risco de parada cardíaca para pessoas que praticam atividade de forma irregular.

Outro problema seriam as lesões de músculo e tendão que são mais comuns nos atletas de fim de semana pela falta de preparo da musculatura. O estudo é uma boa notícia para os “atletas de fim de semana”, aquelas pessoas que, seja pela rotina atribulada ou outro motivo, deixam para realizar toda a atividade física indicada nos dias de folga.

Em comparação com quem não fez qualquer exercício, as pessoas que se exercitaram de alguma forma - regular ou irregularmente - apresentaram menos risco de morrer de câncer ou doenças cardiovasculares, que podem levar a infartos e acidente vascular cerebral, o AVC. Os “atletas de fim de semana” que cumpriram sua cota semanal em apenas dois dias reduziram suas chances de problemas vasculares em 41% e de câncer em 18% se comparados com pessoas sedentárias.

Quem praticou exercícios regularmente em três ou mais dias da semana reduziu os riscos em 41% e 21%, respectivamente. Mesmo quem praticou alguma atividade física, ainda que ela fosse considerada “insuficiente”, apresentou uma queda dos riscos de 37% para doenças vasculares e 14% para câncer, assinalou o artigo publicado na revista científica JAMA Internal Medicine.