Noel dos Reis Alves foi o primeiro colocado geral no masculino. No feminino Risonete Moura levou a prova. Veja outras categorias!

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 29 de janeiro, 2017 - 11h21 - Belém

O tocantinense Noel dos Reis Alves, de 32 anos, foi o primeiro colocado geral, na categoria masculina, na oitava edição da Corrida de Belém, realizada na manhã deste domingo (29), pelo jornal O Liberal. Depois de percorrer dez quilômetros, ele cruzou a linha de chegada em 32 minutos. Já na categoria feminina, a vitoriosa foi a santarena Risonete dos Santos Moura, que, aos 33 anos, fez o mesmo percurso em 38 minutos. Cada um dos vencedores ganhou R$ 3 mil, além de um vale-compras no valor de R$ 500,00.

Com largada às 6 horas, em frente ao Boulevard Shopping, na avenida Visconde (Doca) de Souza Franco, a prova reuniu dois mil atletas. E, segundo seus organizadores, a competição foi um sucesso. Nascido em Araguatins, Noel participou da prova pela segunda vez. No ano passado, ficou em segundo lugar. "Perdi na chegada", lembrou. "Esse ano Deus me deu a graça muito grande da vitória. É maravilhosa a sensação de ser o primeiro. Quero parabenizar os atletas que competiram, atletas fortes, nível muito bom na prova. Percurso bom, bem sinalizado, corremos com segurança. Agradeço à organização da prova", afirmou.

Ele contou que começou a se preparar para essa competição em dezembro. "Estou há uma semana em Belém, treinando para me adaptar ao clima", afirmou. Em janeiro deste ano, ficou em primeiro lugar em uma corrida na cidade paraense de Parauapebas.

Noel disse que já conheceu alguns pontos turísticos da capital paraense. "Belém é muito bonita. Quando era mais criança, porque eu não cresci (comentou, brincando), tinha vontade de conhecer Belém. E o atletismo me deu isso. Deus dá o talento pra gente, a gente descobre e começa a correr atrás. Isso abre muitas portas e conheci muitos lugares bonitos - Belém, Manaus, São Luís. Não fosse o atletismo, não teria conseguido isso", afirmou. Campeã na categoria feminina, Risonete dos Santos Moura participa da Corrida de Belém pelo terceiro. "É uma emoção grande. Vim de uma recente lesão. Tenho que agradecer a Deus por ter me concedido essa vitória", afirmou ela, que nasceu em Santarém. "Eu corro há 17 anos. Venho de vários treinos, com muita dedicação. Foi um um pouquinho puxado (o percurso). Mas, chegar em primeiro, valeu a pena", afirmou.

Na categoria cadeirantes, o primeiro colocado foi Rosivaldo Andrade Moraes, de 49 anos. "Participo dessas competições há 15 anos. Vencer é sempre bom. A sensação é boa", afirmou. "Me preparo no Mangueirão, com a professora Suzete Montalvão, que treinou o Alan Fonteles", contou. Na categoria deficiente visual, o primeiro colocado foi Gilson Machado, de Macapá. E, na categoria deficiente, quem primeiro cruzou a linha de chegada foi Lázaro Franca da Costa.

Antes da corrida, era grande a expectativa dos atletas. O técnico em eletrônica Adalblan Barros, 61, há 18 anos participa de corrida de rua. "Eu sempre venho me preparando bem fisicamente. A expecatativa é a melhor possível, fazer uma boa corrida. E que tudo saía bem, um sucesso", disse ele, que chegou ao local da competição às 5h10. Vestido com camisa e short do Paysandu, e levando uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ele pretendia fazer os dez quilômetros em, no máximo, 51 minutos.

Usando uma camisa do Remo, Carlos Augusto Dias, engenheiro civil de 34 anos, participou da Corrida do Círio do ano passado. "É uma alegria. Espero que dê para terminar sem contusão. E fazer uma boa chegada", disse. Sua meta era cumprir o percurso entre 50 e 52 minutos. A funcionária pública Dalva Girard, 48 anos, correu pelo terceiro ano. "Eu participo há três anos. Espero que a corrida seja ótima, dê tudo certo e seja bem organizada", afirmou. Dalva pretendia terminar a corrida em 48 minutos.

Gerente de Marketing de <B>O LIBERAL<N>, Júlia Maiorana Martins, esteve no local da corrida e entregou as premiações para os primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. "Esa é a nossa oitava edição. É o último evento que fecha as comemorações do aniversário de Belém. E a gente fica muito feliz em poder proporcionar um evento desse tamanho, com foco em saúde, esporte", afirmou. Ela acrescentou: "É um evento familiar. As pessoas vem para confraternizar, ver os corredores e se preocupar com o seu bem estar. Nós, e nossos parceiros e patrocinadores, fazemos de tudo para que aconteça tudo da melhor maneira para os nosso atletas. Atletas de fora participam dessa corrida".

Ainda segundo Júlia Maiorana Martins, o diferencial da prova é a segurança." Antes da corrida, fazemos reuniões periódicas com os nossos parceiros, justamente para garantir que que não aconteça nada durante o percurso com os atletas. O foco é que os atletas façam a corrida saudáveis e com segurança", afirmou. Organizador geral do evento, Paulo Santos afirmou estar muito "muito feliz e satisfeito" com a corrida. "Fiz duas varreduras no percurso. Na hora da largada e depois, com meia de corrida. Nos pontos mais críticos e perigosos nós tínhamos, no mínimo, dois fuzileiros e um agente da Semob. Foi um sucesso, segurança absoluta", afirmou.

Paulo acrescentou que a sua maior preocupação era com o trânsito. "O que dependeu da gente barramos, fechamos, colocamos à disposição dos atletas com total segurança. O segundo ponto é a hidratação, que foi perfeita. Não pode faltar água de maneira alguma em uma prova, e não faltou", afirmou. Ele acrescentou que participaram da prova dois mil atletas, número esse que vem se mantendo a cada competição. Os R$ 500,00 reais de vale-compras foram pelo Boulevard Shopping.

O percurso de 10 quilômetros teve início e término em frente ao Boulevard Shopping. A Corrida de Belém tem premiação diferenciada para o 1º Lugar Geral Masculino e 1º Lugar Geral Feminino, assim como as 19 categorias que estão divididas por faixa etária, também receberão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares. A corrida contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) e do jornal O LIBERAL. Os agentes de segurança pública, assim como a distribuição dos materiais de segurança, pontos de hidratação dos participantes e toda a logística do evento já foram definidos previamente. Vinte agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) atuarão na orientação do trânsito durante todo o trajeto da corrida e nas ruas próximas.

Seis motociclistas da Guarda Municipal de Belém (GMB) guiarão os competidores do início até a chegada da corrida. Duas ambulâncias estarão prontas para atendimentos no meio e final do trajeto. Dez motos da Polícia Militar (PM) foram disponibilizadas para a ronda de segurança, que contou, ainda, com o reforço de 35 fuzileiros da Marinha do Brasil. Os atletas partiram da avenida Visconde Doca de Souza Franco, depois pegaram a avenida.

Assis de Vasconcelos, deram uma volta pela parte histórica da cidade no Complexo Feliz Lusitânia, pela praça Dom Pedro II, depois avenida Portugal, rua Roberto Camelier, rua dos Mundurucus, até a travessa Nove de Janeiro. Depois, voltaram pela rua João Balbi, até novamente a Doca de Souza Franco.