Confira 10 perguntas e respostas que toda mulher que amamenta deve saber antes de voltar a rotina de malhação

Em 30 de abril, 2017 - 06h00 - Mulher

Muitas mamães querem recuperar a boa forma depois da gravidez mas ficam com o pé atrás na hora de fazer os exercícios físicos. Isso porque é muito comum ouvirem dizer que realizar a praticar de atividade física enquanto amamentam pode interferir na produção de leite. A especialista em exercícios pós-parto e também mamãe, Gabriela Cangussú, esclarece as dúvidas mais comuns sobre o tema. Confira!

1 Exercício físico seca o leite?

De acordo com o estudo de Cary Quinn publicado em 2001, o exercício e a amamentação são atividades compatíveis. O ato de se exercitar não demonstra nenhum efeito prejudicial durante a lactação e não afeta o volume do leite, crescimento, o desenvolvimento infantil ou a saúde materna. O estudo mostra que as lactantes ativas tiveram melhora na aptidão cardiovascular e sensação de bem-estar.