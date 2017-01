Veterano de guerra Esteban Santiago responderá pelo ataque que resultou na morte de 5 pessoas

Por: G1

Em 08 de janeiro, 2017

Atirador de aeroporto na Flórida é denunciado e pode ser condenado à morte Atirador de aeroporto na Flórida é denunciado e pode ser condenado à morte Promotores federais nos Estados Unidos denunciaram no sábado (7) o veterano de guerra Esteban Santiago, de 26 anos, pelo ataque que deixou 5 mortos e 8 feridos no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, no sul da Flórida.

Santiago foi acusado pela Procuradoria Federal da Flórida de realizar um ato de violência em um aeroporto internacional resultando em morte, o que pode levar à punição máxima de execução, segundo a BBC.

De acordo com a agência Reuters, Santiago se apresentará a um tribunal em Fort Lauderdale para a primeira audiência na próxima segunda-feira (9).

"As acusações representam a gravidade da situação e refletem o compromisso do pessoal federal, estadual e local de aplicação da lei para proteger continuamente a comunidade e processar aqueles que visam nossos moradores e visitantes", disse o promotor Wilfredo Ferrer, segundo a rede britânica.

O suspeito

Esteban Santiago é ex-militar e lutou da Guerra no Iraque. Aos 20 anos, ele passou dez meses servindo no país. Não era na linha de frente, mas a tia dele conta que Esteban Santiago mudou muito depois disso: “Parecia que estava fora de si, dizia que via cois..”, diz a tia.

Esteban disse a autoridades que ouvia vozes incentivando a violência. Em novembro, ele foi até uma agência do FBI, na cidade em que morava. Segundo os agentes, ele disse que a mente dele estava sendo controlanda pela CIA.

Ele também afirmou que estava sendo obrigado a assistir vídeos do grupo terrorista Estado Islâmico. Dali, ele foi levado para um exame psicológico e, segundo os parentes, ele estava passando por tratamento.

Esteban tinha ficha na polícia do Alasca por agressão. A Polícia Federal americana acha que ele agiu sozinho e até agora não encontrou indícios de que tenha sido um ato de terrorismo.

O ataque

Segundo o FBI, ele utilizou uma pistola semiautomática 9mm para abrir fogo indiscriminadamente contra pessoas que esperavam pelas malas no terminal 2 do aeroporto de Fort Lauderdale, na sexta-feira (6).

Esteban chegou a Fort Lauderdale em um voo vindo do Alasca, onde morava, e pegou a arma de sua própria bagagem. Após os disparos, ele se entregou sem opor resistência, foi detido e interrogado e deve ser indiciado, afirmou o chefe do FBI em Miami.

Além dos 5 mortos e 8 feridos pelos tiros, mais de 30 pessoas foram levadas a hospitais locais com contusões ou ossos quebrados devido ao caos causado pelo atirador, segundo a agência de notícias Reuters.

Após o ataque, todos os serviços do aeroporto foram suspensos. As decolagens foram canceladas e só tiveram autorização para pousar aviões que já estavam a pelo menos 50 milhas do local. Os demais foram desviados para outros aeroportos, inclusive um voo da Azul de Campinas (SP).