Autoridades dizem ainda que há oito feridos em Fort Lauderdale. Atirador agiu sozinho e está sob custódia da polícia, que não divulgou seu nome

Por: G1

Em 06 de janeiro, 2017 - 17h45 - Mundo

Tiros foram disparados no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale–Hollywood, na Flórida, na tarde desta sexta (6). O gabinete do xerife do condado de Broward informou que há cinco mortos e que oito feridos foram levados a um hospital. O atirador está sob custódia da polícia.

Em entrevista coletiva, o xerife Scott Israel disse que o homem não ficou ferido, foi detido sem incidentes e que policiais não dispararam nenhum tiro. Ele disse também que a investigação ainda está em sua fase inicial, e que o nome do atirador e o tipo de arma que ele usou não serão revelados neste momento.

Gravações das câmeras do aeroporto estão sendo revistas para analisar se houve alguma colaboração, mas tudo indica que o homem agiu sozinho, segundo Israel. Ele está sendo interrogado com o auxílio do FBI, mas ainda não revelou o motivo do ataque.

O xerife também negou um segundo tiroteio, que chegou a ser anunciado pela Fox News. A TSA, responsável pela segurança nos aeroportos, postou no Twitter que havia outro atirador "ativo" e que as pessoas deviam buscar abrigo. O gabinete do xerife disse na ocasião que havia uma investigação sobre novos tiros, ainda não confirmados, nos terminais 1 e 4, mas sem relatos de feridos.

"Nenhum tiro foi disparado no aeroporto além daqueles que o homem já detido disparou no Terminal 2", garantiu.

Todos os serviços do aeroporto foram suspensos. As decolagens foram canceladas e só tiveram autorização para pousar aviões que já estavam a pelo menos 50 milhas do local, enquanto os demais foram desviados para outros aeroportos.

Em entrevista à MSNBC, o senador Bill Nelson afirmou que o atirador é um homem chamado Esteban Santiago, de 26 anos, e que ele carregava uma identidade militar.

A CNN mostrou imagens de um grande grupo de pessoas na pista, após o Terminal 2 ser esvaziado. No perfil do aeroporto no Twitter, antes de confirmar o fechamento, uma mensagem informava inicialmente que havia um incidente em curso no Terminal 2, no setor de retirada de bagagem.

O governador da Flórida, Rick Scott, está a caminho de Fort Lauderdale para acompanhar o caso.

O presidente dos EUA, Barack Obama, foi informado e está recebendo informações sobre a situação, segundo a Casa Branca. O presidente eleito, Donald Trump, postou uma mensagem no Twitter, que está "monitorando a terrível situação na Flórida" e que já falou com o governador. Ele também enviou orações a todos.

A polícia diz que recebeu um primeiro telefonema sobre tiros no aeroporto às 12h55 (15h55 em Brasília).

O aeroporto de Fort Lauderdale tem quatro terminais e em 2016 quase 2.5 milhões de passageiros passaram pelo local.