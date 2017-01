No Pronto Socorro do Guamá a maioria foi de vítimas de violência

Por: Redação ORM News com informações de Agência Belém

Em 02 de janeiro, 2017 - 19h47 - Belém

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou balanço dos serviços de urgência e emergência da capital nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro. Foram realizados 2.791 atendimentos em todos os serviços da rede. No HPSM Mário Pinotti, da Travessa 14 de março, foram 486 atendimentos nos dois dias, sendo 238 pacientes clínicos. Já no Humberto Maradei Pereira, do Guamá, 452 pacientes deram entrada no hospital sendo que o maior índice de atendimento foi de vítimas de violência encaminhados ao setor de sutura e traumatologia.

Já nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Icoaraci e Sacramenta, 1.279 pacientes deram entrada, sendo as principais ocorrências casos de náuseas, desconforto respiratório e ferimentos com necessidade de sutura. Já o Hospital de Mosqueiro recebeu 487 pacientes e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 87 atendimentos.

Em relação ao final de semana das festas de Natal, houve um aumento do número de atendimentos em 32%, de acordo com o Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).