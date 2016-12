A parada é necessária para os ajustes e atualização dos sistemas corporativos utilizados pelo Detran

Por: Agência Pará

Em 27 de dezembro, 2016 - 19h49 - Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) programou a tradicional parada de início de ano no atendimento ao público para os dias 2,3 e 4 de janeiro de 2017. Desta forma, sexta-feira (30), é o último dia para a solicitação de qualquer serviço ou impressão de boleto, via site www.detran.pa.gov.br ou em unidades da instituição.

Nesta data, a partir das 21h, a página do departamento na internet será retirada do ar. A parada é necessária para os ajustes e atualização dos sistemas corporativos utilizados pelo Detran. No dia 5 de janeiro o atendimento ao público retorna no horário de 08 às 14 horas.