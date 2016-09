Com cabelo estiloso, sul-mato-grossense afirma que não se importa com o apelido

Por: Globoesporte.com

Em 17 de setembro, 2016 - 12h52 - Esporte

"Vai, safadão! Vai, safadão!" Assim gritava a torcida brasileira toda vez que o atacante Wesley pegava na bola nas partidas de futebol de 7 do Brasil, no Estádio de Deodoro. Xará do cantor cuja música inspirou os torcedores, o sul-mato-grossense de 26 anos afirma que não se importa com o apelido. Medalha de bronze na Rio 2016 nesta sexta, ele lamenta a falta de visibilidade da modalidade, que está de saída do programa paralímpico e já não estará nos Jogos de Tóquio 2020.

- Não me importo com a brincadeira não - disse o atacante em meio às gargalhadas. - Antes da Paralimpíada o meu cabelo estava grande e eu estava usando aquele rabo de cavalo como o Wesley Safadão usa mesmo. Foi um um gesto carinhoso da torcida brincar com isso e acabou que eu curti - disse o jogador.

Atleta do Caira-MS, Wesley lamentou a não subida ao lugar mais alto do pódio neste domingo. Como foi goleado pelo Irã na semifinal, o Brasil teve de disputar o bronze com a Holanda. A vitória por 3 a 1 teve um misto de sabor entre alegria e alívio.

- Nós vínhamos nos preparando para ganhar o ouro, só que um erro de estratégia na semifinal acabou causando a nossa derrota para o Irã. Pelo menos saímos aliviados, porque ganhamos um bronze e o importante numa competição dessa é você sair com medalha - destacou.

Descrição da imagem: Fabrizio dribla goleiro e zagueiro da Irlanda na vitória do Brasil no futebol de 7 (Foto: Cezar Loureiro/MPIX/CPB)

Um dos integrantes da nova geração do futebol de 7 brasileiro, Wesley ganhou a titularidade da seleção ao longo da Paralimpíada do Rio. Como pertence à classe 5, à de maior deficiência na classificação funcional da modalidade, o sul-mato-grossense acabou barrando o experiente Zeca, que tem o seu mesmo grau de deficiência.

- Eu dei o meu máximo para chegar a essa condição. Joguei para o grupo o tempo todo, para que saíssemos de campo sempre com os melhores resultados. Avalio a minha participação nessa Paralimpíada como positiva e estou sempre à disposição para ajudar o elenco - comentou.

Com três anos de futebol de 7, Wesley acredita que a Rio 2016 ajudará a propagar a sua modalidade no país. O atleta revelou que até os 23 anos não conhecia o esporte para pessoas com deficiência oriunda de paralisia cerebral.

- Faço um apelo para a galera divulgar mais a nossa modalidade. Estou neste esporte há três anos, antes disso eu nem sabia que estava apto a jogar futebol de 7 e fui saber por acaso. Tem muita gente no Brasil que também não conhece e poderia estar aqui. Espero que essa Paralimpíada divulgue mais a nossa modalidade, porque estamos aqui de passagem e o futebol de 7 vai continuar e precisamos de novos adeptos - finalizou.

A CAMPANHA DO BRASIL NA RIO 2016

Primeira fase

Brasil 2 x 1 Grã-Bretanha

Brasil 7 x 1 Irlanda

Brasil 1 x 2 Ucrânia

Semifinal

Brasil 0 x 5 Irã

Disputa do bronze

Brasil 3 x 1 Holanda