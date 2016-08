Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Um ano depois de ser dispensado do ABC, o atacante Edno volta a jogar no Frasqueirão contra seu antigo clube. Ele não tem boas lembranças de lá, pois encarou uma fase ruim no tempo quando passou pela equipe abecedista. No Remo, o atacante vive bom momento, se destacando nos jogos do campeonato. Com os dois gols da vitória sobre o Confiança-SE, Edno assumiu a liderança da artilharia azulina e aparece como o segundo na Série C, com seis bolas na rede. Está na cola de Jones Carioca (ABC) e Daniel Amorim (Tombense).