O atacante foi um dos destaques do Flamengo na Copa do Brasil

Por: Extra

Em 18 de janeiro, 2017 - 08h39 - Futebol

O Vitória anunciou a contratação do atacante Paulinho como novo reforço para temporada de 2017. Emprestado pelo Flamengo, o contrato do jogador será de um ano. O jogador chega na manhã desta quarta-feira, às 10h30, em Salvador e irá direto para o Barradão, onde será apresentado na parte da tarde, assim que assinar o contrato.

Conforme o EXTRA havia adiantado nesta terça-feira, o jogador estava sem espaço no Flamengo. O atacante, um dos destaques rubro-negros na Copa do Brasil, ficou marcado por episódios de indisciplina e foi preterido por outros atletas. Ano passado, ele atuou pelo Santos mas não obteve sucesso.

Curiosamente, o Flamengo busca no mercado jogadores com a característica de Paulinho, mas ele nunca esteve nos planos de Zé Ricardo.

Veja a nota oficial do Vitória:

“Vitória foca em parte ofensiva para fechar o quadro de contratações. Chegou a hora do ataque rubro-negro ser abastecido de reforços pontuais para a temporada 2017.

Após montar um meio-campo que merece o devido respeito, o Leão agora foca na parte ofensiva, começando com mais um nome que disputou a Série A da temporada passada. Atacante de beirada, Paulinho é o novo contratado do Vitória. Vinculado ao Flamengo, o atleta de 28 anos será emprestado até o final do ano.

Apesar de iniciar a carreira no Flamengo Paulista, foi no xará carioca que Paulinho ganhou destaque. No rubro-negro do Rio, Paulinho foi fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2013. O atleta ganhou destaque nas assistências, com um total de 11, somente naquele ano. Após três temporadas no Flamengo, Paulinho defendeu o Santos em 2016, onde conquistou o Campeonato Paulista.

Paulinho chega na manhã desta quarta-feira (18), às 10h30, e irá direto para o Barradão, onde será apresentado na parte da tarde, assim que assinar o contrato com o presidente Ivã de Almeida”, diz a nota oficial.

FICHA

Nome: Paulo Luiz Beraldo Santos

Nascimento: 14 de junho de 1988, em Guarulhos (SP)

Pé: destro

Altura: 1,77m

Clubes: Flamengo-SP, XV de Piracicaba, Ludogorets Razgrad (Bulgária), Flamengo e Santos

Títulos: Copa do Brasil (2013), Campeonato Carioca (2014) e Campeonato Paulista (2016)