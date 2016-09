Jogador fez o pedido à namorada e publicou uma declaração de amor pelas redes

Após 69 dias preso acusado de estupro, no Pará, o atacante Jobson deixou o presídio na última sexta-feira. No dia seguinte, o ex-jogador do Botafogo ficou noivo da jovem Sandra Souza, que mora em Conceição do Araguaia (PA), cidade natal do atleta. Com rosas vermelhas e um cartão com corações, o jogador fez o pedido à namorada e publicou uma declaração de amor pelas redes sociais.

“Quanto por mim você já fez, e eu, nem sequer agradeci... Quantas lágrimas você derramou, e eu, nem sequer as enxuguei... Quantas vezes você chamou meu nome, mas eu não quis ouvi... Quantos sorrisos você me lançou e eu fingia não serem para ignorei... Em muitos pedaços parti seu coração, e nem se quer ofereci-me para juntá-los... Em todos os momentos da minha vida, você foi minha amiga, meu pai, minha mãe, minha irmã e conselheira, e eu não soube dar o valor merecido... Agora esse tempo que fiquei sem você, vejo quanto és importante pra mim... O que eu precisaria fazer para lhe agradecer e me perdoar?? Seria pouco te dar o mundo...talvez o mar...a minha vida... não, talvez a felicidade plena... Ainda assim, seria pouco demais perto do que merece... Porém, eu sei que te dar tudo isso seria impossível. Portanto, o que tenho a lhe oferecer em forma do meu agradecimento, seria todo o meu amor sincero, o meu sorriso verdadeiro, e dizer que quando precisar de alguém chame por mim novamente, e eu virei com toda ternura do mundo para lhe dar a minha vida se for possível. Muito obrigado. Amo-te mais do que tudo nesse mundo. Você é meu mundo, minha vida!!! Te amo muito. Minha mudança eh completa, e você faz parte dela. Deus está conosco’, escreveu o jogador.