Equipe foi constituída durante o período de afastamento da ex-presidente

Por: O Globo

Em 09 de setembro, 2016 - 16h39 - Brasil

A equipe de assessores constituída para assessorar a ex-presidente Dilma Rousseff no período entre seu afastamento temporário e o definitivo, ocorrido na semana passada, foi exonerada. O Diário Oficial desta sexta-feira traz a exoneração de doze desses assessores que integravam o Gabinete Pessoal da Presidência da República”, que assessorou Dilma no Palácio do Alvorada. As exonerações foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Outros dois assessores foram nomeados “assessores especiais de ex-presidente da República”, que continuarão servindo à Dilma. São eles o jornalista Olimpio Cruz e Paula Zagotta Oliveira. Entre os exonerados está Jorge Rodrigo Araújo Messias, o “Bessias”, que ficou assim conhecido por ser o servidor designado para levar o termo de posse que daria ao ex-presidente Lula o cargo de ministro da Casa Civil.

Na ocasião, a conversa foi interpretada como uma forma de tentar evitar uma eventual prisão de Lula, uma vez que, como ministro, ele passaria a ter foro privilegiado e só poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).