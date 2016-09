Rodrigo Teaser faz cover de Michael Jackson, com quem se parece fisicamente. Espetáculo começa às 20h

Por: O Liberal

Em 11 de setembro, 2016 - 09h12 - Shows

Rodrigo Teaser, que faz cover do Michael Jackson desde os nove anos de idade, desembarca em Belém hoje, para apresentar o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”. O show será às 20 horas, no palco da Assembleia Paraense.

Após 20 anos de performances, Rodrigo Teaser criou o show “Tributo” para relembrar o que foi apresentado por Michael Jackson ao mundo na sua turnê Dangerous. Segundo ele, que encanta a todos por sua semelhança com o artista norte-americano, o espetáculo desta noite relembrará clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal e Black or White, entre muitos outros sucessos de Michael. “A ideia de montar esse grande show surgiu depois que eu assisti o filme ‘This Is It’. Antes, eu já fazia shows cover do Michael Jackson, mas em proporções menores e depois que vi o filme, decidi montar essa produção”, explica Rodrigo.

O artista conta que apresentação vai contar com uma banda ao vivo, bailarinos e mais de dez figurinos que serão exibidos durante as duas horas de show. Além disso, efeitos pirotécnicos, efeitos especiais, elevadores de palco e vídeos produzidos especialmente para o tributo prometem lembrar as principais performances do rei do pop.

As coreografias, assim como os arranjos e figurinos, seguem o padrão que Rodrigo apresentou durante anos por todo o mundo em suas turnês. Atualmente, o “Tributo ao Rei do Pop” é o único show da América Latina com o aval do coreógrafo Lavelle Smith, que coreografou e acompanhou Michael por mais de 20 anos. Para muitos, a apresentação é considerada como o maior show já produzido na América Latina e um dos maiores do mundo.

Teaser lembra que foram necessários dois anos de pesquisas e investimentos para levar ao público um espetáculo o mais próximo possível da realidade. Muito feliz com o resultado do trabalho, ele conta que está com tudo pronto para se apresentar em Belém e que está muito feliz de trazer o espetáculo para a capital paraense.

Segundo Rodrigo, o público paraense pode esperar uma grande noite. “O show será lindo. O público sempre se emociona. É como uma grande celebração a arte do Michael Jackson. Sou muito feliz de fazer isso pois a aceitação é sempre ótima”, diz ele, que promete um grande tributo a Michael Jackson em solo paraense “Vejo vocês lá”, convida Teaser.

Serviço:

Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser

Data: Hoje, 11 de setembro,

Hora: 20 horas.

Local: Assembleia Paraense

Ingressos: Loja oficial do evento no 2° piso do shopping Boulevard ou pelo site bilheteria digita

Informações: (91) 9 9810-5320. Classificação livre