Vítimas bebiam, fumavam e conversavam com amigos, na travessa Pirajá, Pedreira, quando quatro pistoleiros em um carro prata desceram, abriram fogo

Em 23 de dezembro, 2016 - 06h00 - Polícia

O esquadrão da morte voltou a atacar na noite da última quarta-feira, a bordo do temido carro prata, dessa vez no Canal da Pirajá, com a Alferes Costa, na Pedreira, em Belém, onde foram assassinados Marcos Humberto Silva Albuquerque, 41, e Marcelo Vaz de Souza, 38, tudo indica que por engano.