Dupla chegou a ensacar 13 notebooks e 83 celulares, mas foi surpreendida pela polícia

Por: Redação ORM News com informações de Dandara de Almeida (O Liberal)

Em 10 de janeiro, 2017 - 12h42 - Polícia

Os bandidos que fizeram refém uma funcionária de um quiosque localizado dentro de um supermercado, na Rodovia Augusto Montenegro, no Coqueiro, na manhã desta terça-feira (10), tinham como alvo o departamento de eletrônicos do magazine do supermercado.

Eles chegaram a ensacar 13 notebooks e 83 celulares, mas foram surpreendidos pela polícia na fuga e fizeram a refém. O prejuízo com o assalto seria de cerca de R$ 30 mil, segundo funcionários. As mercadorias foram recuperadas pela polícia.

O assalto começou por volta das 10h. Os cinco homens foram direto para o magazine, onde recolheram os eletrônicos. Na saída foram surpreendidos pela policiais. Três conseguiram fugir, enquanto o restante fez a mulher refém, um deles portando uma arma calibre 38.

A vítima ficou cerca de uma hora em poder dos assaltantes, que só a liberaram após negociação com a Rotam (Ronda Tático Metropolitana), COE (Comando de Operações Especiais). A operação também contou com o apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública.

Uma ambulância do Samu também foi deslocada para o local. Um funcionário do supermercado precisou ser atendido.

Os assaltantes foram encaminhados para a Seccional de Icoaraci, onde foram identificados como Gabriel da Silva Andrade, 18 anos e; Fabrício Gomes Bezerra, 25. Com eles foi apreendida a arma usada no crime, que estava com 4 munições e uma deflagrada. Eles foram enquadrados no crime de roubo qualificado.