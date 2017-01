Bandidos praticavam asssaltos quando foram surpreendidos pela polícia

Dois asssaltantes mantém reféns clientes e funcionários de um supermercado, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, no bairro do Coqueiro, na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com o CIOP (Centro Integrado de Operações) cinco homens estavam praticando assalto na frente do supermercado, quando foram denunciados. Policiais que estavam na área chegaram rapidamente. Três bandidos conseguiram fugir e os outros dois invadiram a loja e fizeram reféns.

Homens da Rotam (Ronda Tático Metropolitana), COE (Comando de Operações Especiais), com apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, estão no local para conter a situação.

Não há confirmação do número de reféns.