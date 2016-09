Ele usou arma para ameaçar casal e tomar objetos, mas acabou detido e agredido por grupo no Marco

Amarildo Fonseca Vieira, de 40 anos, acusado de assaltar um casal no bairro do Marco, foi espancado por um grupo e capturado pela Polícia Militar, na tarde de ontem. As vítimas, que terão as identidades preservadas, o reconheceram, mas ele alega inocência. O homem apresentava sinais de embriaguez e tinha dificuldades para formular frases coerentes. Ele admitiu que estava alcoolizado e afirmou que não usa drogas.

