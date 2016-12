Rapaz que estava na companhia de um jovem em uma bicicleta estaria fazendo um arrastão na Cidade Nova

Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Um adolescente foi assassinado ontem à tarde no canteiro central da Avenida Três Corações, bairro da Cidade Nova 1, em Ananindeua, zona metropolitana de Belém. Até começo da noite não havia a identificação da vítima e nem do autor do disparo de arma de fogo que matou o jovem. Testemunhas informaram que ele foi morto enquanto fazia um arrastão pelas ruas do bairro.

