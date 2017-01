Loira postou imagem de encontro em Belém no Instagram

Por: Ego

Em 15 de janeiro, 2017 - 15h34 - Entretenimento

Essa vai para os fãs do É o Tchan! Sheila Mello e Scheila Carvalho, ex-dançarinas do grupo de axé, se encontraram em um evento em Belém e posaram para uma foto postada pela loira em seu perfil do Instagram na madrugada deste domingo, 15. Na imagem, as duas mostram os corpos sarados e as pernas torneadas.

"Obrigada queridos de Belém pela recepção como sempre maravilhosa! @largadinhomormabloco parabéns pela festa! @scheilacarvalhooficial é nóis nega", escreveu a ex-loira do Tchan na legenda do clique.

"O tempo não passa para vocês. Estão ainda mais lindas", comentou um seguidor. "Eternas musas", se declarou outro. As duas, recentemente, se encontraram também nas gravações do Caldeirão do Huck e causaram