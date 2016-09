VALE A PENA - “Cheias de Charme” passa a ser exibida a partir de hoje nas tardes da Globo

Em 19 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Cida (Isabelle Drummond), Penha (Taís Araújo) e Rosário (Leandra Leal), as três empregadas domésticas que conquistaram o Brasil, retornam à programação da Globo a partir de hoje. Elas são as protagonistas de “Cheias de Charme”, novela que marcou a estreia de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira como autores titulares da Globo. Com direção de núcleo de Denise Saraceni e geral de Carlos Araújo, a trama é uma fábula sobre sorte, talento, show business e, principalmente, amizade. Durante toda a semana, “Cheias de Charme” divide o “Vale a Pena Ver de Novo” com a reta final de “Anjo Mau”. A partir do dia 26, passa a ocupar integralmente a faixa.