Sem o desfile oficial este ano, escolas fazem a festa com as comunidades

Em 20 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Escolas de samba e agremiações de Belém, mesmo sem o desfile oficial - cancelado pela Prefeitura de Belém, mas prometido para o ano que vem -, aproveitaram todo o trabalho preparado para este ano e levou para as ruas, com as comunidades. Para algumas, as festas foram quase protestos. Outras encararam os eventos deste domingo como cumprimento do compromisso maior dos grupos: promover o carnaval. A população é que gostou, pois teve mais perto de casa quase tudo o que seria apresentado na Aldeia Amazônica.

A escola Rancho Não Posso Me Amofiná foi do Portal da Amazônia até a sede, na rua travessa Honório José dos Santos, com toda a estrutura que seria usada na semana passada, quando deveria ter sido o desfile oficial da capital, menos os carros alegóricos.

