Comédia terá sessões na sexta (06) e na terça (10)

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 06 de janeiro, 2017 - 11h18 - Cinema

O Cine Olympia inicia o ano de 2017 com uma extensa programação para os amantes da sétima arte. A “Mostra Melhores do Olympia 2016”, traz ao público os melhores filmes exibidos durante todo o ano passado de acordo com a crítica dos que frequentam o espaço. A programação inicia no dia 3 e segue até o dia 11 de janeiro. No dia 6, será exibido a comédia “As Aparências Enganam”, de John Gray.

No enredo, Hannah Higgins é uma candidata ao senado americano. Inteligente, porém inflexível, ela nunca consegue se eleger. Então, Hannah e sua parceira de negócios, Colleen Pickering decidem contornar o problema e candidatar alguém com uma aparência “mais do povo”, porém usando as mesmas ideias. É aí que aparece no caminho de Hannah, Elliot Doolittle, um bruto vendedor de cerveja, que ela vai transformar em um belo candidato ao congresso para provar uma teoria. O que não estava nos planos de Hannah é que ela também ia aprender muito com o modo de vida de Elliot. Confira o trailer.

O filme “As Aparências Enganam” será exibido no dia 6 e 10 de janeiro, no Cine Olympia, às 18h30. A entrada é gratuita.

Serviço- 'As aparências enganam', de John Gray, em cartaz nos dias 6 e 10 de janeiro, às 18h30, no Cine Olympia (Av. Presidente Vargas, 918). Contato: (91) 3230-5380. Valor: Grátis