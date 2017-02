Mangueira centenária caiu na avenida durante temporal. Apesar do susto, não houve feridos.

Em 08 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Uma mangueira centenária de 16 metros tombou na avenida Nazaré, entre as travessas Quintino Bocaiuva e Generalíssimo Deodoro. A queda aconteceu na frente do estacionamento do Centro Integrado de Governo (CIG) durante um temporal que caiu em Belém por volta das 16 horas de ontem.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido ou houve danos materiais significativos; apenas um cabo de telefone foi arrancado do lado direito da avenida. No local era possível verificar que a árvore parecia estar com as raízes frágeis. O trânsito foi interrompido por aproximadamente duas horas, resultando em uma fila de carros que se estendeu por quatro quarteirões.

