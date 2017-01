Professor tenta colocar adolescente contra Belloto

Alisson (Gabriel Mandergan) foi suspenso da Forma por Joana (Aline Dias) e Clara (Nathalia Serra) pensou em um jeito de fazer a filha de Ricardo (Marcos Pasquim) voltar atrás em sua decisão. A loira propõe que Artur (Gabriel Kaufmann) faça um abaixo-assinado pedindo o retorno do professor de educação física às suas funções.

Sem saber que o personal foi afastado por estar colocando a saúde do adolescente em risco, o estudante do Dom Fernão compra a ideia da estagiária e avisa a Alisson que está empenhado na missão. "Bom saber que pelo menos alguém tá do meu lado! Valeu, moleque", o professor agradece.

O garoto aproveita para tentar descobrir o motivo da confusão envolvendo o fortão e Belloto (Sérgio Malheiros). Cínico, Alisson inventa uma mentira para tentar colocar Artur contra o namorado de Jéssica (Laryssa Ayres): "O Belloto acha que você não tem condições de ter um físico de homem".

Esse Alisson não vale nada! Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 16/1. Saiba mais sobre o capítulo e confira o resumo da semana.