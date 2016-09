Para o show “Amor à Vida”, será cobrado o valor simbólico de R$ 10 por ingresso

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 13 de setembro, 2016 - 11h03 - Shows

Uma extensa programação está comemorando os 10 anos de existência do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas (Caps) Marajoara, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública. Como parte dos festejos, será realizado nesta terça-feira, (13), o show “Amor à Vida”, no teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém, a partir das 19 horas.

Para o show “Amor à Vida”, será cobrado o valor simbólico de R$ 10 por ingresso, que será investido em projetos de capacitação e geração de renda para os usuários. Os ingressos podem ser adquiridos tanto no Caps Marajoara quanto na Coordenação Estadual de Saúde Mental e no dia do evento, na bilheteria do teatro.

No palco, estarão se apresentando os artistas João da Hora, Alba Maria, Alcyr Guimarães, Cleide Moraes, Cristina Matos, Pedrinho Cavallero, Iara Mê, Mariza Black, Silvinha Tavares, Micheli Amador, Karen Tavares, Bira do Cavaco, Antonio Sena, Marilda Couto, Gleydson Cardoso, Negrô e Everton Pires, além da Trupe do Pro.Cura.

Através de uma equipe multiprofissional, o Caps Marajoara funciona 24 horas por dia e dispõe de 12 leitos de observação e internação para desintoxicação e repouso para um período de até 14 dias, no sistema de acolhimento noturno, além de serviços de assistência terapêutica, avaliação nutricional, visitas domiciliares, atividades educativas e recreativas como oficinas, palestras, grupos de apoio, entre outros, para o período diurno.

Serviço:

O Caps Marajoara está situado no Conjunto Cohab Gleba I, WE 2, Nº 451, em frente à Seccional da Marambaia. O telefone é 3231-4443. Outras informações sobre o show podem ser solicitadas pelos telefones 3231-1481 e 4006-4304.