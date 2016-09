Fundação Romulo Maiorana anuncia os 18 artistas que estarão na 35ª edição do Arte Pará, que abre dia 6 de outubro

Márcia Mendes

Da Redação

Depois de dois dias de seletiva do júri, a Fundação Romulo Maiorana anuncia os 18 artistas selecionados para a 35ª edição do Arte Pará. A curadoria especializada, formada por Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Walda Marques, de Belém, e o curador geral, Paulo Herkenhoff, também do Rio de Janeiro, julgaram os 307 trabalhos inscritos de todo o Brasil. Cada artista selecionado vai receber uma gratificação por participação de R$ 1.200. A exposição ocorre entre os dias 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural da Casa das onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA).

