Fruto Sensual, Darley Darlen, Júnior Almeida e o DJ Dam se reúnem para homenagear trabalhadores

Em 01 de maio, 2017 - 06h00 - Show

A banda Fruto Sensual se junta com Darley Darlen, Júnior Almeida e o DJ Dam para animar o show em comemoração ao Dia do Trabalho. A apresentação será hoje, no clube Neópolis, em Benevides, Pará. O local estará aberto a partir das 8h30 e o show começa a às 16 horas, no ginásio do clube.

“Amiga amante”, “Luxuoso Jackson”, “Itamaraty” e “Louca por você”, são apenas algumas das canções que a banda Fruto Sensual escolheu para animar o público. Com Neco e Valéria nos vocais, o grupo, que tem 18 anos de carreira, também vai aproveitar o show para lembrar os grandes sucessos e mostrar os trabalhos mais recentes.

