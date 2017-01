Os interessados podem se inscrever pela internet

Por: Redação ORM News

Em 10 de janeiro, 2017 - 18h04 - Belém

Já sonhou em abrir o show de um grande festival? Sua chance é agora! Uma artista paraense vai ser escolhido por meio de um concurso para abrir o MPB Festival Belém, que será realizado no dia 28 de janeiro. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (12). O MPB Festival vai reunir Gal Costa, Liége, Baile do Simonal e Trilogia no dia 28 de janeiro no Hangar- Centro de Convenções.

Os interessados podem se inscrever pela internet, basta submeter três músicas autorais em duas plataformas online de publicação de áudio – soundcloud ou mixcloud, e preencher um cadastro com o link dos downloads das canções no site do evento. Os candidatos serão avaliados por um júri e os três mais bem pontuados vão para a final, que será no dia 20 de janeiro, às 20h, no Fiteiro.

O objetivo do concurso é incentivar a produção autoral, descobrir novos talentos na cidade e provocar o público a escolher o artista que eles querem ouvir no festival. O projeto recebe incentivo da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado, e conta com o patrocínio da Vivo, por meio da plataforma Vivo Transforma. A cantora Liège, além de participar do dia do evento, faz um show gratuito no dia 14 de janeiro, às 17h, no Boulevard Shopping.

Seleção

MPB Festival Belém

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Dia: 28 de janeiro de 2017

Hora: 21h