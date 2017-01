O curso será realizado no sábado (21) no Teatro Cláudio Barradas

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 17h40 - Entretenimento

O artista colombiano Jairo Molina irá ministrar, no próximo dia 21 (sábado), uma oficina de circo e dança acrobática. Artistas circenses, palhaços, acrobatas aéreos, professores de projetos sociais e professores de técnicas de circo podem participar do curso.

A oficina irá ser realizada de 9h às 12h e de 15h às 18h, no Teatro Cláudio Barradas, localizado na Rua Jerônimo Pimentel, 546, esquina com a Dom Romualdo de Seixas.





Jairo é colombiano, mas mora em Tocantis há alguns anos, onde realiza um trabalho de circo social com crianças e jovens, através do grupo de teatro "Cia Os Kaco", grupo que representa a Rede Circo no Mundo Brasil na região norte. O artista é especializado em acrobacias aéreas com tecido, trapézio e mastro chinês, além de ser palhaço e malabarista.

O projeto Circo Social

O projeto foi desenvolvido por Jairo Molina e Kadu Olivie e atualmente conta com uma equipe de quatro pessoas. O Circo Social desenvolve atividades semanais de educação em artes circenses, além de trabalhar a relação de ensino-aprendizagem como forma de transformação sociocultural, com o objetivo de formar cidadãos e artistas pela região, proporcionando acesso à cultura através do circo, da música, da educação básica e da educação ambiental.

Serviço: Oficina de circo e dança acrobática

Data: 21/01/2017 (sábado)

Horário: 9h às 12h e de 15h às 18h

Local: Teatro Cláudio Barradas (Rua Jerônimo Pimentel, 546. Esquina com a Dom Romualdo de Seixas)

Valor: R$ 15,00