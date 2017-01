João Victor, de 22 anos, esteve fora dos treinos por conta de uma lesão grau 1 na coxa esquerda

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 15h39 - Parazão

Destaque da Segundinha do campeonato paraense em 2016 pelo Castanhal com nove gols em seis jogos, o atacante do Remo, João Victor, passará por exames nesta quarta-feira (11). O atleta sofreu uma lesão grau 1 na região anterior da coxa esquerda e vive a expectativa de reencontrar o Japiim. Os clubes se enfrentarão em amistosos nesta quinta-feira (12), no Souza, em Belém, e no dia 19 deste mês, no Maximino Porpino, na Cidade Modelo.

Sem dores, o jogador foi enfático ao afirmar que crê na liberação médica para poder retornar aos treinamentos. 'Estou tranquilo. Vou fazer o exame e tenho fé que amanhã já começo a treinar novamente a parte física. Estou uma semana parado e quero voltar logo', falou.

Aliás, a pressa do 'camisa 9' também é justificada pela concorrência no grupo remista. 'Depois de tantos anos pedindo a valorização dos jogadores locais, o Remo montou este grande time. É a chance que temos de mostrar serviço e provar nossa qualidade', falou e ratificou: 'Pelo que estamos vendo, mais de 50% do time titular será com jogadores paraenses'.

Aos 22 anos, João Victor chegou ao Remo ainda em 2015 depois de ter acumulado passagens por Tuna, Paysandu, Tapajós e até o Santos (SP). Em 2016, o atleta chegou a ser titular do time principal do Leão, ainda sob o comando do treinador Waldemar Lemos. Foram seis partidas disputadas e um gol marcado, na vitória por 1 a 0 sobre o River (PI).