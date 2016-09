Feira dos Artesanato Mundial fica no Hangar, em Belém, a domingo

Por: Da Redação com informações de Dandara Almeida (O LIBERAL)

Em 05 de setembro, 2016 - 15h15 - Mundo

Belém recebe até o dia 11 de setembro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, produtos de mais de 20 países durante a Feira do Artesanato Mundial (FAM 2016). Representantes de Turquia, Quênia, Peru, Índia, Egito, Japão e Síria, por exemplo, dividem espaço com artesãos locais e expõem artigos de decoração, vestuário, acessórios de moda, de culinária, entre outros. Esta é a sexta edição do evento na capital paraense e a expectativa é receber 80 mil visitantes até o seu encerramento. A visitação é aberta sempre das 15h às 22h e os ingressos custam R$10, com meia-entrada para estudantes.

Com o tema "Mãos que fazem arte pelo mundo", a feira expõem produtos totalmente artesanais ou que em sua produção tenham algum processo manufaturado, que agrega a cultura de origem. As peças variam de R$5,00 a R$3.000,00, com exceção dos móveis artesanais, que possuem preços diferenciados. Uma oportunidade que a vendedora Matilde Rodrigues, 39, não deixa passar em branco. "Eu adoro artesanato e peças de decoração. Aqui a gente tem a oportunidade de conhecer peças lindas da nossa região e também de outros lugares, sem falar nos preços, que são bastante atrativos. Outra vantagem é que você pode adquirir peças exclusivas. Todos os anos em visito a feira", comentou.