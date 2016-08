Obras selecionadas para o maior Salão de Arte do Norte serão conhecidas no dia 4 de setembro

Por: O Liberal

Em 29 de agosto, 2016 - 08h31 - Exposições

Hoje (29) é o último dia de inscrições para o Salão Arte Pará 2016. Os artistas interessados podem se habilitar através do site da Fundação Romulo Maiorana (FRM), dos Correios ou presencialmente na sede da FRM, de 10h às 18 horas. Na 35ª edição, o comitê vai escolher até 15 artistas para expor suas obras no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA). A seleção será feita por Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Walda Marques, de Belém, e o curador geral Paulo Herkenhoff, também do Rio de Janeiro, nos dias 1, 2 e 3 de setembro, e o resultado será divulgado no dia 4. Cada artista selecionado receberá uma gratificação por participação de R$ 1.200.

No ano passado, a curadoria foi composta por três profissionais por região que convidavam os artistas dos eixos nos quais atuavam. O curador geral Paulo Herkenhoff e equipe entenderam que havia necessidade de fazer uma edição que pontuasse essas escolhas dos curadores. Entretanto, na edição de 2016, retorna às inscrições e convida sete artistas paraenses para compor a edição. São eles Armando Queiroz, Berna Reale, Gratuliano Bibas, Eder Oliveira, Lucia Gomes, Miguel Chikaoka e Orlando Maneschy.

A premiação do salão de arte paraense será de dois prêmios no valor de 10 mil reais. Um valor significativo é o catálogo de artes que é produzido após a edição. De acordo com a coordenação, a publicação traz textos curatoriais, imagens das obras dos artistas e tem uma veiculação nacional. Com distribuição gratuita para instituições de pesquisa em arte, galerias, museus, curadores, artistas e públicos afins.

Herkenhoff fala da relevância que o salão de arte ganhou ao londo de sua trajetória. "Percebemos que os artistas têm uma vontade enorme de estar no Arte Pará, se sentem engrandecidos, que crescem e isso é muito bom. Serão apresentados obras de artistas com mais experiência, que tem sólida produção desde a década de 1980, mas também de jovens artistas inquietos, que são sérios e têm foco político”, adianta.

Arte Pará 2016

Realização: Fundação Romulo Maiorana

Patrocinador: Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA)

Inscrição: As inscrições poderão ser entregues diretamente na Fundação Romulo Maiorana (Av. Romulo Maiorana, 2473, Bairro: Marco, Belém – Pará, CEP: 66093 005), de 10h às 18 horas, ou enviadas pelo correio. Site: www.frmaiorana.org.br

Instagram: @artepara2016

Facebook: Arte Pará