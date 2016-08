Obras selecionadas para o maior Salão de Arte do Norte serão conhecidas no dia 4 de setembro

Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

Hoje é o último dia de inscrições para o Salão Arte Pará 2016. Os artistas interessados podem se habilitar através do site da Fundação Romulo Maiorana (FRM), dos Correios ou presencialmente na sede da FRM, de 10h às 18 horas. Na 35ª edição, o comitê vai escolher até 15 artistas para expor suas obras no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA). A seleção será feita por Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Walda Marques, de Belém, e o curador geral Paulo Herkenhoff, também do Rio de Janeiro, nos dias 1, 2 e 3 de setembro, e o resultado será divulgado no dia 4. Cada artista selecionado receberá uma gratificação por participação de R$ 1.200.