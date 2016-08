Na edição número 35, sete artistas convidados vão compartilhar com o público obras, idealizações e histórias de vida

Em 28 de agosto, 2016 - 06h00 - Troppo

O Arte Pará é um rico projeto com tradição e reconhecimento regional, que sempre teve força com o apoio da Fundação Romulo Maiorana e através da medição interessante e educativa de seus curadores. O conceito inicial é sempre o diálogo entre artistas, obras e o público. Contudo, seguindo o prestígio e enriquecimento artístigo que recebeu ao longo de 35 anos de existência, o evento ganhou corpo e ultrapassou os limites geográficos, igualmente à arte que sempre desejou abordar, livre de barreiras. Nesta edição, o trabalho requintado de sete importantes artistas regionais convidados dará ainda mais força na busca do melhor da arte e expressão cultural paraense e, agora, também nacional.

Para os sete artistas convidados, a oportunidade de compor o Arte Pará deste ano, atendendo o convite do curador geral, Paulo Herkenhoff, simboliza a chance de permitir um choque de falas distintas e multiplicidades. São eles Armando Queiroz, Berna Reale, Gratuliano Bibas (com a memória de sua obra), Eder Oliveira, Lucia Gomes, Miguel Chikaoka e Orlando Maneschy.

TRABALHOS

Segundo Berna Reale, a chance de oxigenação entre os trabalhos apresentados no evento é sempre valoroza e participar de uma curadoria de Paulo Hekenhoff anima qualquer artista. “Sei como é importante para um artista se inscrever no salão e o quanto é bom estar na exposição. Acredito que essa mistura de artistas convidados com artistas selecionados é boa, saudável e dá um frescor ao salão, e ao mesmo tempo, valoriza a produção que já está em andamento”, define a artista, animada com a oportunidade de fazer parte do projeto, que completa 35 anos e ganha amadurecimento.

A expectativa para a edição de 2016 do Arte Pará, para Eder Oliveira, que já foi artista selecionado e agora retorna como convidado, é a melhor possível, pois enxerga que a própria trajetória, após anos de trabalho, cresceu bastante, igualmente ao evento. Seu trabalho este ano pretende fazer um recorte por toda a carreira e trata desde pinturas murais até experiências em tela com tinta óleo. “Me sinto honrado, depois de anos na estrada, em poder prestigiar o salão em condições bem melhores em relação aos primeiros, em lugares mais estruturados e amplos, e em momento tão bom”, declara.

Orlando Maneschy será outra grata presença, e defende que o Arte Pará é um projeto muito especial. “Meu trabalho é fruto do que venho desenvolvendo em Lisboa. Do pensar o viajante, os fluxos, as marés, o que se busca e o que se encontra. Fala de memórias, fantasias, desejos, projeções. Fala de encontros e de espaços. Sempre trabalhei com o espaço e a questão do intervalo, do interdito, do ‘entre’. Meu trabalho abordará isso, com várias linguagens, de objetos a imagens”, explica o artista.

RENOVAÇÃO

Também entre os convidados, Armando Queiroz espera cumprir o papel de artista e compartilhar o próprio universo, ajudando a renovar o “fôlego” do Arte Pará, agora, com 35 anos. “Espero sempre ajudar na evolução do salão e dos artistas. Entendo que o projeto nada mais é do que um encontro com o público, através das publicações e formas de expressão presentes. Pretendo sugerir este ano um contato com a matéria, vivenciando a sensibilidade e a reflexão, que este pode conter elementos internos, mas também, alguma interação que dialogue com a cidade”, sugere.

Para Lúcia Mendes, a obra de arte amplia a perspectiva de vida, de forma que a arte seja alimento e não tema. A possibilidade de contato com outras visões possibilita a mistura e em seu trabalho ela pretende reunir algumas performances, interferências artísticas, objetos de arte, gravuras (comestíveis ou não). Um brinde às diferenças. “Sem a diversidade, debates, mobilizações, críticas e auto-críticas não avançamos. Os Salões acabam, os artistas ficam com seus trabalhos, provocando-nos diversas sensações e sentimentos”, pontua.

Outro ícone paraense é Miguel Chikaoka, que considera o Arte Pará 2016 uma ótima oportunidade de troca de exeperiências entre os artistas. Ele tem em vista apresentar algo fora do contexto social em que vivemos. “Meu trabalho seria algo transversal às tensões e turbulências que nos afetam,” expõe o artista. Completando a lista de grandes nomes que serão convidados ao projeto, temos Gratuliano Bibas, falecido há 19 anos, mas que terá seu trabalho exposto pela família através de fotografias. Jaime Bibas, seu filho, é o responsável pela coletânea. “A oportunidade de participar da 35ª edição do Arte Pará como artista convidado, nos dá o privilégio de confrontar o trabalho do meu pai, realizado há 50 anos, e ver que, ainda hoje, estabelece vínculos com a produção contemporânea paraense”, avalia.