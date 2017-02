“Fada Madrinha” busca apoio e reconhecimento dos direitos dos animais

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é tão abrangente e rigorosa quanto a dos Direitos Humanos, “e uma é tão desrespeitada quanto à outra”, observa Maria de Jesus Bentes, a criadora do abrigo Casa da Tuti, que está promovendo a Exposição Fada Madrinha/Arte de Bicho, no Restaurante Estação Gourmet, no Shopping Pátio Belém, aberta à visitação das 11h às 14 horas, horário de funcionamento do restaurante.

O trabalho de Maria de Jesus em prol dos animais abandonados e a criação da Casa da Tuti nasceu do encontro dela com “um anjo chamado Tuti, uma cachorrinha no último estagio da sarna, já sem pelos e com muitas feridas, que entra em um prédio para se proteger do temporal e o porteiro recebe ordens da síndica para expulsá-la dali”.