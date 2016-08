Artista paraense Berna Reale usa o próprio corpo como expressão artística. Conheça a trajetória de uma das estrelas do Arte Pará 2016.

Por: Márcia Mendes Da Redação

Em 28 de agosto, 2016 - 06h00 - Mulher

Irreverente talvez fosse um adjetivo adequado para definir a arte produzida por Berna Reale. Não na opinião da própria artista, que se considera apenas insatisfeita com o egoísmo e individualismo dos humanos. Mas quem tem oportunidade de conhecer seu trabalho não consegue deixar de atribuir-lhe essa característica e se sentir impactado pela obra. A artista paraense ganhou visibilidade em 2009 ao conquistar o grande prêmio do Arte Pará com a performance batizada “Quando Todos Calam”. Ela volta a cena na premiação como uma das convidadas do evento que chega a 35° edição e está com as inscrições abertas - confira os demais convidados na matéria de hoje da revista Troppo+. As exposições ocorrem entre os dias 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural da Casa das onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará.

Com a responsabilidade de ter sido sua primeira performance em espaço público, “Quando todos calam” mostrou a personalidade única e marcante de Berna Reale. A obra revelou a artista nua sobre uma mesa coberta com uma toalha branca. Em seu ventre vísceras de animais chamaram a atenção de urubus, em pleno cartão postal mais conhecido de Belém: o Ver-o-Peso. No entanto, não foram apenas os urubus que ficaram interessados, a performance que lhe renderia premiação no Salão Arte Pará naquele ano.

“Comecei a fazer performance em 2009 e realizei um projeto que havia começado uma pesquisa em 2008, apresentei no Arte Pará e tive a sorte de ser premiada. Já faz quase 10 anos que participo do evento. O Arte Pará é uma referência na história da Arte no nosso Estado e é uma honra e uma alegria participar desse projeto”, avalia a paraense. Ao receber o convite do curador geral do Arte Pará Paulo Herkenhoff, a artista diz estar se sentindo estimulada a pensar em um projeto inédito. “Tomara que dê certo e eu consiga mostrar”, deseja.

O trabalho da artista como perita criminal no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves tem influenciado bastante na composição de suas performances e instalações. Berna Reale tem encontrado na violência mais do que inspiração para suas obras, ela desenvolveu uma linguagem própria para falar sobre conflitos sociais e provocar reflexões sobre o tema. “Quando me tornei perita criminal muita coisa mudou, conheci o lado miserável da vida e cruel. Sou insatisfeita com os humanos que perderam sua preocupação pelo coletivo e se tornaram egoístas e individualistas”, desabafa a artista, que a partir de 2011 passou também a usar vídeos para registrar sua arte. Antes, ela usava apenas a fotografia.

RECONHECIMENTO

Berna estudou na Universidade Federal do Pará e expôs seu trabalho em diversas mostras individuais e coletivas pelo Brasil e outros países, principalmente na Europa. Entre os lugares de maior destaque onde ela expôs destacam-se a Bienal de Cerveira, em Portugal, em 2005, e a Bienal de Fotografia de Liege, na Bélgica, em 2006. “Para mim todos os meus trabalhos são importantes ou desimportantes. Depende do ângulo que vejo ou de quem vê. Não tenho nenhum mais ou menos importante que outro. Eles não são vistos por mim sob essa perspectiva”, diz a artista, que lamenta que a arte contemporânea ainda receba pouco incentivo no Norte do Brasil.