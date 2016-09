Estudantes acampados em Nazaré são rendidos por ladrões armados e perdem mais de 100 celulares

Em 10 de setembro, 2016 - 02h09 - Polícia

Homens armados invadiram a Escola Estadual Deodoro de Mendonça na madrugada de ontem e roubaram mais de 100 celulares de alunos que estão acampados no local para participar dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPs). De acordo com a polícia, dois homens entraram na escola e um ficou do lado de fora, num veículo. A equipe da seccional de São Brás trabalha para identificar os assaltantes.

Desde quarta-feira (7) a escola Deodoro de Mendonça está ocupada por delegações de vários municípios paraenses. Meninos de 14 a 17 anos estão acampados e ocuparão as salas de aula até hoje. A instituição localizada na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, abriga aproximadamente 300 alunos que competem no futsal e no vôlei.

