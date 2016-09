Operários devem concluir a instalação das atrações até a semana que vem

Por: O Liberal

Em 16 de setembro, 2016 - 07h42 - Círio

Há 25 anos, uma das tradições no Círio de Nossa Senhora de Nazaré é o Ita Center Park, considerado um dos maiores parques de diversões do Brasil, instalado no Arraial de Nazaré. Neste ano, o Ita vai oferecer 20 brinquedos para atender ao público, a partir de dois anos de idade. A montagem dos equipamentos é feita por mais de 40 profissionais, começou na semana passada e a previsão é terminar na próxima semana. Se tudo transcorrer de acordo com o esperado pela gerência do parque, após vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros do Pará, o Ita começará a funcionar no próximo dia 23.

Fernando Póvoa, gerente administrativo do parque, contou que direção da Festa de Nazaré busca sempre oferecer inovação, tecnologia e atrações no parque, e a novidade este ano é o Booster. “Temos brinquedos para todas as faixas etárias de idade. O Booster é muito radical e indicado somente para os corajosos mesmo, pois tem altura em média de 30 metros, é um pêndulo nas duas extremidades, em cima e em baixo, vão oito pessoas, faz movimento giratório em alta velocidade e as cadeiras giram em 360 graus. Outra novidade é para as crianças e trata-se do trenzinho sobre trilhos em formato de cavalos. O Ita todos os anos que vem ao Círio traz coisas novas e nossa finalidade é dar alegria e diversão às pessoas”, afirmou Póvoa.

Outros brinquedos que, segundo ele, foram bem aceitos pelo público no ano passado também vão ser disponibilizados em 2016, como o Freestyle, King Loop e Rock’n Roll. A maioria dos brinquedos do Ita Center Park é de origem europeia, vindos em especial da Itália. Poucos são feitos no Brasil, como o Autopista e Brucomela.

Em 2015, no Ita Center Park, empresa goiana, os ingressos para os brinquedos infantis custavam R$ 8,00, os outros R$ 10,00 e somente o Freestyle era era R$ 15,00. Para este ano os preços ainda não foram definidos. Depois da instalação dos equipamentos e liberação pelo Corpo de Bombeiros do Pará, a previsão é que o espaço esteja disponível ao público das 16 horas às 23h30, todos os dias, até novembro deste ano. O parque está instalado no Arraial de Nazaré, próximo à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém.